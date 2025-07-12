В США заявили о готовности Путина к новым санкциям

В США заявили о готовности Путина к новым санкциям NYT: Путин готов к новым санкциям США

Президент России Владимир Путин готов к возможному введению новых санкций со стороны США, сообщает американское издание The New York Times. По данным источника, в Кремле не исключают ужесточения ограничений, несмотря на паузу в санкционной политике Белого дома в последние полгода, и не строят иллюзий по поводу смены риторики Вашингтона.

[Путин] готов к тому, что [президент США Дональд] Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции, поскольку последние полгода Белый дом не вводил никаких новых ограничений против России, — говорится в публикации.

Ранее Трамп анонсировал «важное заявление» по России, запланированное на понедельник. Американский лидер также отметил свое разочарование действиями Кремля, но раскрывать детали не стал.

Позднее стало известно, что Путин ожидал ограничения из-за «иссякающего терпения» Трампа, но продолжал наступление на Украине, рассчитывая на военное преимущество. По данным NYT, российское руководство заранее просчитывало риски, однако считало капитуляцию Киева на своих условиях приоритетной целью.