Трамп анонсировал важное заявление по России Трамп сообщил, что 14 июля сделает важное заявление по России

Президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник намерен сделать важное заявление по России. Однако содержание этой речи он не раскрыл.

Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России, — подчеркнул Трамп.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре сообщил, что российская сторона изложила Соединенным Штатам новые идеи касательно урегулирования конфликта на Украине. По его словам, новый подход будет сразу же представлен президенту США Дональду Трампу.

Прежде глава Госдепа заявил, что Трамп разочарован в связи с «отсутствием гибкости» у России в вопросе Украины. Тем не менее Вашингтон собирается продолжать диалог ради достижения урегулирования.

Недавно Трамп в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить 10 ракет для комплексов ПВО Patriot. Кроме того, президент США намерен содействовать в поиске новых каналов поставки.