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10 июля 2025 в 16:09

Рубио заявил о новом подходе России к конфликту на Украине

Рубио: Лавров изложил новый подход к урегулированию конфликта на Украине

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

Российская сторона изложила Соединенным Штатам новые идеи касательно урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре. По его словам, новый подход будет сразу же представлен президенту США Дональду Трампу. Трансляция выступления шла на Youtube-канале DRM News.

Я думаю, это новый и отличающийся [от других] подход. Опять же, я бы не стал характеризовать это как нечто, гарантирующее мир. Мы расскажем об этой идее президенту [США] сегодня, — сказал Рубио.

Ранее глава Госдепа заявил, что Дональд Трамп разочарован в связи с «отсутствием гибкости» у России в вопросе Украины. Тем не менее, Вашингтон собирается продолжать диалог ради достижения урегулирования.

Лавров и Рубио встретились в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Это вторая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за последние месяцы. Предыдущие переговоры состоялись 19 февраля в Эр-Рияде во время российско-американских консультаций.

По итогам встречи Рубео заявил, что разговор с министром иностранных дел России был честным и важным. По его словам, во время встречи были обсуждены различные темы, главная из которых — украинский конфликт.

Марко Рубио
США
Россия
Украина
Сергей Лавров
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