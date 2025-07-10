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10 июля 2025 в 15:06

Рубио заявил, что разговор с Лавровым в Куала-Лумпуре был честным и важным

Сергей Лавров (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (второй слева) во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре Сергей Лавров (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (второй слева) во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре Фото: Татьяна Кукушкина/РИА Новости

Разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре был честным и важным, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, которые приводит агентство Reuters, во время встречи обсуждены различные темы, главная из которых — украинский конфликт.

Мы обменялись некоторыми идеями и комментариями, которые я отправлю обратно в Вашингтон. <…> Это честный разговор, важный, он состоялся, — сказал Рубио.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США прошли на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это вторая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за последние месяцы. Предыдущие переговоры состоялись 19 февраля в Эр-Рияде во время российско-американских консультаций.

До этого Лавров направил Рубио поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Соединенных Штатов. Министр выразил надежду на стабильность и предсказуемость отношений между Москвой и Вашингтоном. Глава дипведомства также пожелал народу США следовать «дорогой мира и общего процветания».

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Россия
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