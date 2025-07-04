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04 июля 2025 в 08:33

Лавров выразил надежду на предсказуемость отношений России и США

Лавров выразил надежду на стабилизацию отношений России и США в телеграмме Рубио

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров направил госсекретарю США Марко Рубио поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, текст послания опубликован в Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ. Министр выразил надежду на стабильность и предсказуемость отношений между странами.

Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учета национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и «реалиями на земле», — говорится в телеграмме.

Министр попросил «передать искренние поздравления американскому народу» и выразить поддержку России «его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты». Глава дипведомства пожелал народу США следовать «дорогой мира и общего процветания». Он также пожелал, чтобы заветы Декларации независимости о праве «человека на жизнь, свободу и стремление к счастью» оставались незыблемыми.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил главу Белого дома Дональда Трампа с Днем независимости США. Путин отметил значительный вклад России в становление американской государственности.

Сергей Лавров
МИД России
США
Марко Рубио
День независимости
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