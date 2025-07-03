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03 июля 2025 в 19:42

Путин напомнил Трампу о роли России в независимости США

Ушаков: Путин поздравил Трампа с Днем независимости США и напомнил о роли России

День независимости в США День независимости в США Фото: White House/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил американского лидера Дональда Трампа с национальным праздником — Днем независимости США, который отмечается 4 июля, заявил журналистам на брифинге помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, Путин отметил значительный вклад России в становление американской государственности.

Конечно, поздравил с отмечаемым завтра национальным праздником Соединенных Штатов — Днем независимости. С нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время Войны за независимость — это 250 лет назад, — а затем и в годы Гражданской войны, завершившейся 160 лет назад, — сказал дипломат.

Ушаков также отметил, что лидеры двух стран констатировали наличие глубоких исторических связей между Россией и США. По его словам, стороны согласились, что речь идет не только о союзничестве в Первой и Второй мировых войнах, но и более ранних страницах истории.

Помощник Путина отметил, что разговор российского и американского лидера продлился почти час. По словам дипломата, беседа протекала «на одной волне» и оказалась деловой и конкретной.

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