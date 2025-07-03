Стало известно, сколько длилась беседа Путина и Трампа Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа продлился почти час

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа продлился почти час, заявил на брифинге помощник главы РФ Юрий Ушаков. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, беседа национальных лидеров протекала «на одной волне» и оказалась деловой и конкретной.

Только что закончился почти часовой очередной разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет анонсировать разговоры президентов РФ и США, информация будет доступна по факту совершения беседы. Таким образом он ответил на вопрос, поздравит ли глава государства американского коллегу с Днем независимости США 4 июля.

До этого Ушаков сообщил, что в ходе телефонной беседы Путин и Трамп 4 июня обсуждали нюансы восстановления отношений между Россией и США. Главы государств сошлись во мнении, что этот вопрос очень важен для Москвы и Вашингтона.