В Кремле ответили, поздравит ли Путин Трампа с Днем независимости США Песков: о разговоре Путина и Трампа станет известно уже после факта беседы

Кремль не будет анонсировать разговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, информация будет доступна по факту совершения беседы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, поздравит ли глава государства американского коллегу с Днем независимости США 4 июля, передает ТАСС.

Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры, мы сообщим вам по факту, когда и если это произойдет, — отметил представитель Кремля.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонной беседы Путин и Трамп 4 июня обсуждали нюансы восстановления отношений между Россией и США. Главы государств сошлись во мнении, что этот вопрос очень важен для Москвы и Вашингтона.

Трамп тогда сообщил, что беседа продолжалась 1 час 15 минут. Он охарактеризовал разговор как хороший, но не такой, который мог бы привести к немедленному миру. Американский лидер добавил, что обсудил с Путиным ситуацию с ядерным оружием в Иране и донес до российского президента свою позицию по этому вопросу.