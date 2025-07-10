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10 июля 2025 в 13:28

Лавров и Рубио проводят встречу в Куала-Лумпуре

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу в столице Малайзии Куала-Лумпуре, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Переговоры проходят на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Это вторая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за последние месяцы. Предыдущие переговоры состоялись 19 февраля в Эр-Рияде во время российско-американских консультаций.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва и Пекин выступают против милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) странами НАТО. В частности, речь идет о попытках создания там военной инфраструктуры Альянса.

В рамках встречи в Куала-Лумпуре министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили взаимодействие стран в рамках АСЕАН и угрозы, которые существуют в азиатском регионе. Главы ведомств высоко оценили политический диалог Москвы и Пекина.

До этого Лавров заявил, что проникновение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион вызывает обеспокоенность у России. Он отметил, что в связи с развертыванием инфраструктуры Североатлантического альянса стоит «ждать беды».

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