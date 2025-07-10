Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И (справа налево) во время встречи «на полях» министерских совещаний по линии АСЕАН

Россия и КНР обозначили позицию по милитаризации АТР МИД РФ: Москва и Пекин выступают против милитаризации АТР

Москва и Пекин выступают против милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) странами НАТО, сообщила пресс-служба МИД РФ. В частности, речь идет о попытках создания там военной инфраструктуры Альянса.

Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов по милитаризации региона, включая попытки по размещению там военной инфраструктуры по стандарту НАТО, — говорится в сообщении.

В рамках встречи в Куала-Лумпуре министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили взаимодействие стран в рамках АСЕАН и угрозы, которые существуют в азиатском регионе. Главы ведомств высоко оценили политический диалог Москвы и Пекина.

Ранее Лавров заявил, что проникновение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион вызывает обеспокоенность у России. Он отметил, что в связи с развертыванием инфраструктуры Североатлантического альянса стоит «ждать беды».

Министр пояснил, что западные страны активно пытаются вытянуть из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии отдельных ее членов, чтобы «сделать их частью своих узкоблоковых авантюр». При этом он подчеркнул, что РФ продолжит отстаивать региональную безопасность и готова солидаризироваться в этом с партнерами из АСЕАН.