Рубио связал разочарование Трампа с Россией

Президент США Дональд Трамп разочарован в связи с «отсутствием гибкости» у России в вопросе Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. Тем не менее Вашингтон собирается продолжать диалог ради достижения урегулирования.

Президент был предельно ясен: он разочарован и расстроен тем, что с российской стороны нет больше гибкости в вопросе окончания этого конфликта. Мы надеемся, что это изменится, — сказал Рубио.

Но США остаются вовлеченными в процесс и продолжат «искать возможности для изменения положения», заверил госсекретарь после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита министров иностранных дел по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Лавров и Рубио встретились в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Это вторая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за последние месяцы. Предыдущие переговоры состоялись 19 февраля в Эр-Рияде во время российско-американских консультаций.

По итогам встречи Рубео заявил, что разговор с министром иностранных дел России был честным и важным. По его словам, во время встречи были обсуждены различные темы, главная из которых — украинский конфликт.