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12 июля 2025 в 21:22

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Gazeta Prawna: плата ЕС России за ресурсы в €22 млрд превысила помощь Киеву

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Выплаты стран Евросоюза за российские энергоресурсы достигли €22 млрд за 2024 год, несмотря на действующие более трех лет ограничения и санкции, сообщает польское издание Gazeta Prawna. По его данным, эта сумма превышает размер помощи, выделенной Украине.

Несмотря на политику ограничения импорта ископаемого топлива из России, действующую уже более трех лет, страны Евросоюза продолжают переводить миллиарды евро российским экспортерам. <…> Только в 2024 году страны ЕС заплатили России за энергоресурсы €22 млрд — больше, чем было передано Украине в качестве помощи, — говорится в материале.

Издание отмечает, что достижение полной независимости от российского топлива возможно только к концу 2027 года. Однако для этого потребуются изменения в регулировании поставок и ужесточение санкций.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что планируемые Евросоюзом новые антироссийские санкции станут последним средством объединения против России. Так он прокомментировал намерение Европы сдержать новыми рестрикциями продвижение российских войск на Украине.

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