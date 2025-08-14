«Теще скажи, пускай блины печет»: освобожденные бойцы связались с родными

NEWS.ru публикует кадры общения освобожденных бойцов ВС России с семьями по телефону. Их вернули на Родину в рамках обмена пленными с Киевом. На кадрах один из освобожденных бойцов позвонил супруге и первым делом «заказал» приготовить блины к своему приезду. Другой боец разговаривал с мамой. Женщины не могли сдержать своих эмоций и плакали.

Теще скажи, пускай блины печет. Тестю звони. Все, я дома. Люблю тебя, — сказал один из бойцов.

До этого в Сети появились кадры возвращения 84 российских военнослужащих с территории Украины. На кадрах радостные солдаты с российскими флагами на плечах кричат «ура». Некоторые из них в порыве чувств свистят.

Ранее помощник российского президента Владимир Мединский, возглавивший переговорную группу из Москвы в Стамбуле, сообщил, что Украина при обмене согласилась принять лишь двух пленных солдат из ранее обнародованного перечня, насчитывавшего около 1000 военнослужащих. Политик отметил, что причиной такого решения является страх Киева.