Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 15:32

Яркие эмоции вернувшихся из украинского плена солдат попали на видео

Появились кадры возвращения 84 военнослужащих России с Украины

Фото: МО РФ

В Сети появились кадры возвращения 84 российских военнослужащих с территории Украины. Москва, по информации Минобороны РФ, вернула их в рамках обмена пленными с Киевом. На кадрах радостные солдаты с российскими флагами на плечах кричат «ура». Некоторые из них в порыве чувств свистят.

По данным Минобороны, взамен Киеву были переданы 84 пленных ВСУ. Процесс состоялся 14 августа на подконтрольной Киеву территории при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

До этого помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую переговорную группу в Стамбуле, заявил, что Украина при обмене согласилась принять только двух пленных солдат из ранее опубликованного списка, насчитывавшего около 1000 военнослужащих. Он с иронией предположил, что причиной тому является страх Киева.

Ранее источник в военно-дипломатических кругах сообщил, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. По его словам, большинство из них составляют солдаты и матросы. При этом более 140 человек являются мобилизованными.

видео
военнослужащие
Украина
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сказала конкретно»: депутат объяснила свои слова о «запрете» фильма «Брат»
В мэрии Москвы сообщили об инновационной программе для старшего поколения
Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России
Песков рассказал о ходе подготовки саммита лидеров России и США на Аляске
В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву
В Кремле раскрыли, подпишут ли Путин и Трамп документы по итогам встречи
Диетолог раскрыла правду о свойствах меда
В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет
Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа
Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку
На британской базе ВМС в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент
«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая
В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья
Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием
Мужчина убил приемного сына, засунув ему в рот массажер для спины
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.