Яркие эмоции вернувшихся из украинского плена солдат попали на видео

В Сети появились кадры возвращения 84 российских военнослужащих с территории Украины. Москва, по информации Минобороны РФ, вернула их в рамках обмена пленными с Киевом. На кадрах радостные солдаты с российскими флагами на плечах кричат «ура». Некоторые из них в порыве чувств свистят.

По данным Минобороны, взамен Киеву были переданы 84 пленных ВСУ. Процесс состоялся 14 августа на подконтрольной Киеву территории при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

До этого помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую переговорную группу в Стамбуле, заявил, что Украина при обмене согласилась принять только двух пленных солдат из ранее опубликованного списка, насчитывавшего около 1000 военнослужащих. Он с иронией предположил, что причиной тому является страх Киева.

Ранее источник в военно-дипломатических кругах сообщил, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. По его словам, большинство из них составляют солдаты и матросы. При этом более 140 человек являются мобилизованными.