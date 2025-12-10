ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 13:32

Британия впервые признала гибель своего солдата на Украине

The Times: британский военнослужащий погиб на Украине из-за несчастного случая

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
Погибший на Украине британец стал первым военнослужащим регулярных войск Соединенного Королевства, лишившимся жизни во время конфликта, сообщает The Times. Газета со ссылкой на источник в министерстве обороны страны пишет, что причиной смерти стал несчастный случай.

Гибель произошла из-за того, что что-то «пошло не так» во время испытаний оборудования. Всегда существует риск, когда используются боевые боеприпасы или проводятся взрывы, — подчеркнул собеседник издания.

Соболезнования в связи с гибелью солдата выразил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, члены правительства и лидеры основных политических партий. По данным местных СМИ, всего с начала конфликта в 2022 году на Украине погибло не менее 40 британских наемников.

Ранее представитель пророссийского подполья заявил, что небольшая группа французских наемников намерена попасть в Херсон. По его словам, в команде насчитывается до 20 человек, которые должны будут помочь украинским военным в разведке.

До этого стало известно, что иностранные наемники ВСУ, находящиеся в Херсонской и Запорожской областях, не стремятся идти на передовую и отсиживаются в тылу. Согласно сведениям источника, речь идет преимущественно о латиноамериканцах.

