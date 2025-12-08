ТИЭФ'25
Наемников-латиноамериканцев уличили в попытке отсидеться в тылу

ТАСС: наемники отсиживаются в тылу в Херсонской и Запорожской областях

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины, находящиеся в Херсонской и Запорожской областях, не стремятся идти на передовую и отсиживаются в тылу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник пророссийском подполье. Согласно его сведениям, речь идет преимущественно о латиноамериканцах.

В Херсонской и Запорожской областях — латиноамериканцы, в основном, колумбийцы, перуанцы. Эти ничего не делают, сидят на местах, в пекло на Запорожье не стремятся, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что недавно небольшая группа наемников попала под удар БПЛА в Запорожской области. В результате все иностранцы погибли. При этом на фоне продвижения российской армии на Украине стало заметно меньше иностранцев, а сами они занимаются «чем угодно».

К примеру, в Одессе наемники контролируют поставки наркотиков из порта, — уточнил источник.

Ранее японский наемник Хару рассказал, что Вооруженные силы Украины отправляют иностранцев на фронт практически без подготовки. По его словам, сначала он с другими солдатами прошел ускоренный курс стрельбы в Киеве, а затем его направили в Житомир.

Херсонская область
Запорожская область
иностранцы
наемники
Латинская Америка
ВСУ
Украина
