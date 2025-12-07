Вооруженные силы Украины отправляют иностранных наемников на фронт практически без подготовки, рассказал изданию Diamond один из таких солдат, японец Хару. По его словам, сначала он с другими наемниками прошел ускоренный курс стрельбы в Киеве, а затем наемника направили в Житомир. Японец отметил, что таким способом пытался искупить свои прошлые грехи.

«Я хотел искупить грехи, которые совершил на своем веку. Поэтому решил действовать. Не хотелось в будущем пожалеть о том, чего не сделал, — пояснил Хару.

По информации издания, затем японец попал в подразделение, руководство которого показало полную некомпетентность. Оно неоднократно отправляло иностранцев в безрассудные и плохо подготовленные операции. По итогу многие наемники и сам Хару решили дезертировать, добавили журналисты.

Ранее стало известно, что в Харьковской области зафиксировано масштабное участие иностранных наемников в составе ВСУ. На стороне Украины сражаются около 700 граждан Колумбии, они входят в состав 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии „Хартия“.