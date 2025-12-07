ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 декабря 2025 в 13:28

«Искупить грехи»: наемник признал постыдную правду о ВСУ

Diamond: ВСУ бросили наемников на передовую без должного обучения

Вооруженные силы Украины отправляют иностранных наемников на фронт практически без подготовки, рассказал изданию Diamond один из таких солдат, японец Хару. По его словам, сначала он с другими наемниками прошел ускоренный курс стрельбы в Киеве, а затем наемника направили в Житомир. Японец отметил, что таким способом пытался искупить свои прошлые грехи.

«Я хотел искупить грехи, которые совершил на своем веку. Поэтому решил действовать. Не хотелось в будущем пожалеть о том, чего не сделал, — пояснил Хару.

По информации издания, затем японец попал в подразделение, руководство которого показало полную некомпетентность. Оно неоднократно отправляло иностранцев в безрассудные и плохо подготовленные операции. По итогу многие наемники и сам Хару решили дезертировать, добавили журналисты.

Ранее стало известно, что в Харьковской области зафиксировано масштабное участие иностранных наемников в составе ВСУ. На стороне Украины сражаются около 700 граждан Колумбии, они входят в состав 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии „Хартия“.

