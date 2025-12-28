«Уже не удивляет»: Лавров ответил, кто подливает масло в огонь на Востоке

«Уже не удивляет»: Лавров ответил, кто подливает масло в огонь на Востоке Лавров заявил, что Европа пытается подлить масло в огонь на Ближнем Востоке

Лидеры европейских стран активно пытаются подлить масло в огонь на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава ведомства объяснил это тем, что на Западе не заинтересованы в спокойствии в регионе. Лавров признал, что такая политика Европы печальна, но «уже давно не удивляет», пишет ТАСС.

Печально, но уже давно не удивляет, что некоторые члены международного сообщества, в первую очередь те же европейцы, лишь подливают масло в огонь, — констатировал он.

Он добавил, что западные лидеры не оставляют попыток провести на Ближнем Востоке новые разделительные линии. По словам Лаврова, выстраивание прочных добрососедских отношений между странами региона попросту «невыгодно» Европе.

Министр также заявил, что главным препятствием на пути к миру является Европейский союз. По его словам, Брюссель активно готовится к войне с Россией и даже не скрывает этого. Так называемая «партия войны» в Европе готова идти до конца в своих антироссийских идеях, и Москва это видит.