19 января 2026 в 08:20

«Мертвые души» в ВСУ и парализованный Киев: новости СВО к утру 19 января

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины потеряли до 20 военнослужащих и три единицы техники в результате удара РСЗО «Град», операторы БПЛА группировки войск «Восток» сорвали попытку контратаки противника в районе Гуляйполя, в штурмовых подразделениях ВСУ появилась схема с «мертвыми душами». Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 18 января, читайте в материале NEWS.ru.

Расчет «Града» разгромил украинский опорник

В результате удара РСЗО «Град» Вооруженные силы Украины потеряли до 20 военнослужащих и три единицы техники, передает пресс-служба Минобороны России. Отмечается, что расчет разведывательного беспилотника выявил укрепления и скопление противника в поселке Артем.

Также ударом «Града» уничтожен украинский полевой склад боеприпасов. Операцию успешно выполнили бойцы группировки «Юг», заключили в ведомстве.

Контратака ВСУ на Гуляйполе завершилась провалом

Операторы БПЛА группировки войск «Восток» сорвали попытку контратаки ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что они уничтожили несколько боевых бронированных машин.

В итоге противник потерял БТР M1117, боевую бронированную машину (ББМ) «Козак» и несколько ББМ «Новатор», а также автомобильную технику. Несколько военнослужащих ВСУ после этого попытались скрыться в лесу, но российские дроноводы настигли и их.

ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

Российские военные за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. Уточняется: по два в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, а также один в Сумской области.

Кроме того, за период с 5 по 11 января российские военные также освободили четыре населенных пункта. Два — в Запорожской области, по одному — в Сумской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные Минобороны России.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В штурмовых подразделениях ВСУ нашли «мертвые души»

В штурмовых подразделениях ВСУ была обнаружена схема с «мертвыми душами», сообщили в российских силовых структурах. Фиктивные военнослужащие занимают вакантные должности в частях, и командиры получают за них зарплату.

О данных фактах, по словам источника, сообщают в социальных сетях сами украинские военнослужащие, приводя в пример командира батальона «Пентагон» Анвара Хисориева. Источник усматривает прямую связь между схемой с «мертвыми душами» в его расширенном подразделении и роскошными зарубежными поездками его супруги.

Освобождение Приволья ударило по ВСУ

Освобождение населенного пункта Приволье позволило подразделениям Вооруженных сил России практически перекрыть логистику ВСУ на стратегической дороге между Артемовском и Славянском, заявил глава ДНР Денис Пушилин. О взятии села под контроль в Минобороны РФ сообщили 17 января.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Закотное в ДНР. Одновременно с этим стало известно, что группировка «Восток» взяла под контроль Жовтневое в Запорожской области.

Украинский военный смог продержаться на поле боя лишь 20 минут

Украинский военнослужащий Павел Гейко, попавший в плен в ДНР, рассказал, что всего 20 минут продержался в обороне поселка Шевченко. По словам пленного, его подготовка в Ровненском районе была недостаточной, и с оружием он впервые столкнулся уже на передовой.

Также солдат описал тяжелую ситуацию на фронте, отметив большие потери украинских войск и повсеместное присутствие дронов, которое делает любое продвижение крайне сложным. Гейко обвинил командование в том, что солдат бессмысленно «кинули на мясо».

ВСУ
СВО
ВС РФ
Украина
