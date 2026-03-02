Названы самые популярные «легенды» американских наемников в рядах ВСУ ТАСС: наемники из США в ВСУ набивают цену за счет выдуманных подвигов в Ираке

Вербовочные пункты украинской армии столкнулись с волной обмана со стороны граждан США, передает ТАСС со ссылкой на изученные личные страницы наемников в социальных сетях. Американцы, желающие попасть в Иностранный легион ВСУ, массово фабрикуют свое военное прошлое, приписывая себе несуществующие заслуги и боевые операции.

При мониторинге аккаунтов «солдат удачи» выяснилось, что излюбленной легендой стало участие в легендарной операции «Красный рассвет» (поимка Саддама Хусейна в 2003 году). Рекрутеры ВСУ, не утруждая себя проверкой досье, принимают эти сказки за чистую монету. Кроме того, кандидаты систематически завышают себе выслугу лет, надеясь на лучшие условия контракта.

Отдельные «морпехи» идут еще дальше, хвастаясь перед вербовщиками фантастическими цифрами якобы подтвержденных ликвидаций — до 300 целей. Отдельно отмечается порочная практика возвращения дезертиров. Некоторые наемники, самовольно покинув позиции и улетев домой, через некоторое время спокойно возвращаются на Украину и нанимаются в совершенно другое подразделение, начиная круг обмана заново, констатировали журналисты.

Ранее стало известно что граждане Финляндии все чаще попадают в зону боевых действий на Украине сразу после прохождения срочной службы. Вербовка осуществляется через рекрутинговые центры, работающие при институтах Североатлантического альянса.