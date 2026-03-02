Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 07:05

В Британии прокомментировали атаку на свою кипрскую базу

The Independent: Минобороны Британии подтвердило атаку на базу на Кипре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Минобороны Великобритании подтвердило удар беспилотного летательного аппарата по авиабазе Королевских ВВС Акротири. Инцидент произошел в ночь на 2 марта, персонал был отправлен в укрытия, сообщает The Independent.

По предварительным данным, есть незначительные повреждения. Однако никто в результате происшествия не пострадал.

Наши вооруженные силы реагируют на предполагаемый удар беспилотника по авиабазе Королевских ВВС Акротири на Кипре в полночь по местному времени. Наша защита в регионе находится на самом высоком уровне, и база отреагировала, чтобы защитить наших людей, — заявил представитель оборонного ведомства.

Изначально авторы израильского 14-го канала сообщили о взрыве в районе базы. Потом появились сообщения об объявлении угрозы безопасности на обеих британских базах — Акротири и Декелия. Позже источники уточнили, что атаку совершил «небольшой дрон». Он причинил незначительный ущерб, жертв удалось избежать.

Инцидент произошел на фоне эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем. Ранее Иран уже атаковал базу НАТО «Виктория» в Ираке. По данным гостелерадиокомпании IRIB, в результате удара был подбит американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.

