Взрывы прогремели в двух ближневосточных городах Взрывы прогремели в Дубае и Дохе

Взрывы прогремели в Дубае и Дохе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Данные о пострадавших и подробности не приводятся. 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, после которой Тегеран стал атаковать страны Персидского залива.

Ранее стало известно, что член Совета стражей Конституции Ирана аятолла Алиреза Арафи, назначенный временно исполняющим обязанности верховного лидера страны, начал свое правление с угроз. Он заявил, что вечером 2 марта мир увидит «конец высокомерия сионистов».

До этого сообщалось, что стоимость эвакуации из Омана в Россию достигла астрономических цифр. На онлайн-платформе бронирования бизнес-джетов GetJet появилось предложение: кресло на чартерном Ту-204 из Маската в Москву продается за €20 тыс. (1,6 млн рублей).

В свою очередь российские туристы, находящиеся в Дубае, рассказали о полностью опустевших улицах города на фоне ракетных ударов Ирана. По их словам, власти закрыли пляжи, в том числе в популярном районе Пальма Джумейра, а люди даже не выходят к бассейнам при отелях. При этом в супермаркетах Дубая резко увеличился спрос на бутилированную воду, яйца, нарезки и замороженные продукты.