В РСТ оценили потери туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке

РСТ: российские туроператоры теряют миллионы из-за конфликта на Ближнем Востоке

Потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов в странах Ближнего Востока составляют не менее $1,5 млн (116,5 млн рублей) в сутки, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Рост убытков связан с продолжающимся конфликтом в регионе и необходимостью оплачивать дополнительное проживание клиентов.

Потери туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов, застрявших в странах Ближнего Востока, составляют не менее $1,5 млн в день. Соответственно, в случае продолжения конфликта между США, Израилем и Ираном ущерб составит десятки миллионов долларов, — говорится в сообщении.

Коллапс авиации произошел на фоне конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них — дочь, внук, невестка и зять.