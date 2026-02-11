Россиян попросили не ездить на Кубу В Минэкономразвития рекомендовали туристам из России не ездить на Кубу

Россиянам рекомендовали воздержаться от путешествий на Кубу на фоне топливного кризиса в стране, сообщили в Минэкономразвития РФ. Туроператорам посоветовали остановить продажи туров на остров или предупреждать клиентов о возможных сложностях.

Главная цель этих мер — обезопасить граждан от поездок в регион, где из-за проблем с горючим могут возникнуть перебои с транспортом, электричеством и другими важными услугами.

До этого стало известно, что авиакомпания «Россия» выполнит все вывозные рейсы с Кубы и после этого приостановит полеты по согласованию с Росавиацией.

Ранее стало известно, что порядка 4 тыс. организованных российских туристов находятся на Кубе, переживающей дефицит авиационного топлива. Все рейсы выполняются, а туроператоры и авиакомпании продолжают работать в штатном режиме. Позже российское посольство в Гаване сообщило, что сейчас специалисты продумывают возможность поставок топлива.

С острым топливным кризисом остров столкнулся из-за давления США. В местном Министерстве туризма заверяют, что ситуация находится под контролем, однако страна переживает глубокий энергетический кризис с нехваткой нефти и топлива для транспорта.