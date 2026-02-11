Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 19:00

Россиян попросили не ездить на Кубу

В Минэкономразвития рекомендовали туристам из России не ездить на Кубу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам рекомендовали воздержаться от путешествий на Кубу на фоне топливного кризиса в стране, сообщили в Минэкономразвития РФ. Туроператорам посоветовали остановить продажи туров на остров или предупреждать клиентов о возможных сложностях.

Главная цель этих мер — обезопасить граждан от поездок в регион, где из-за проблем с горючим могут возникнуть перебои с транспортом, электричеством и другими важными услугами.

До этого стало известно, что авиакомпания «Россия» выполнит все вывозные рейсы с Кубы и после этого приостановит полеты по согласованию с Росавиацией.

Ранее стало известно, что порядка 4 тыс. организованных российских туристов находятся на Кубе, переживающей дефицит авиационного топлива. Все рейсы выполняются, а туроператоры и авиакомпании продолжают работать в штатном режиме. Позже российское посольство в Гаване сообщило, что сейчас специалисты продумывают возможность поставок топлива.

С острым топливным кризисом остров столкнулся из-за давления США. В местном Министерстве туризма заверяют, что ситуация находится под контролем, однако страна переживает глубокий энергетический кризис с нехваткой нефти и топлива для транспорта.

Куба
топливо
туристы
туроператоры
Минэкономразвития
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти оценили действия сотрудников и студентов в Анапе во время бойни
Бывшего главврача роддома поймали на хищении 24 млн рублей
Атака ВСУ оставила жителей Белгородского округа без света
Россияне определили самые романтичные места для путешествия
Мать убитого мальчика Паши кинулась к гробу с признанием
Директор техникума рассказала подробности гибели охранника в Анапе
Захарова поставила на место ЕС, Галкин охладел к Пугачевой? Что дальше
Медведев заявил о попытках зачеркнуть русское культурное наследие
Медведев назвал главную цель России
Задержание убийцы таксиста в Петербурге попало на видео
Медведев сравнил меры поддержки военнослужащих в СССР и России
Медведев призвал пересмотреть все связи России со времен империи и СССР
У ИИ-министра Албании могут отобрать внешность
Россиянам рассказали, когда подешевеют овощи
Британия пообещала Киеву сотни миллионов долларов на оружие США
Липецкая вебкамщица снимала порно в маршрутках и кафе
Вор ограбил ювелирный магазин и умчался на осле
Соучастница покушения на генерала Алексеева обжаловала арест
«Супружеский долг» в 12 лет: патологоанатому-педофилу не снизили срок
Профессор призвала завести полезную привычку после еды
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.