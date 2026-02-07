Российские туристы застряли на Кубе

Сотни российских туристов оказались заблокированы на Кубе из-за острого дефицита авиационного топлива, который остров переживает на фоне давления США, сообщает Telegram-канал SHOT. Задержки рейсов с популярного курорта Варадеро, где отдыхает большинство россиян, достигают двух суток.

Как уточняет канал, авиакомпании вынуждены отправлять самолеты в Гавану за остатками керосина для дозаправки, что вызывает масштабные задержки. Так, пассажиры венесуэльской авиакомпании Conviasa оказались в полной неопределенности: их рейсы исчезли с табло, а авиакомпания объявила о приостановке полетов на Кубу.

В местном Министерстве туризма заверяют, что ситуация находится под контролем, однако страна переживает глубокий энергетический кризис с нехваткой нефти и топлива для транспорта. Для части туристов рейсы в Россию организует авиакомпания Nord Wind.

Ранее на тайском острове Пхукет произошло массовое отравление российских туристов в отеле MBC Condotel. За последние две недели заболели не менее 19 человек, включая детей, с симптомами сильных болей в животе и тошноты. По мнению отдыхающих, источником заражения могла стать водопроводная вода.