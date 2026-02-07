Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 09:19

Почти 20 российских туристов попали в больницу с отравлением на Пхукете

Baza: 19 российских туристов отравились на Пхукете

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В одном из отелей Пхукета — MBC Condotel — произошло массовое отравление российских туристов, передает Telegram-канал Baza. В материале говорится, что за последние две недели заболели как минимум 19 человек, среди которых дети.

Одна из отравившихся рассказала, что на следующий день после прилета у нее и подруги начались сильные боли в животе и тошнота, позднее с похожими симптомами слегли женщина, ее пятилетний сын и восьмилетняя дочь. Есть и другие заболевшие. В статье говорится, что болезнь протекает долго и тяжело, в больницах пациентов лечат азитромицином и амоксиклавом. По мнению отдыхающих, источником недуга могла стать водопроводная вода.

Ранее появилась информация, что пятеро детей, посещающих частный детский сад в Дагестане, отравились угарным газом. Инцидент произошел 2 февраля.

Позже выяснилось, что причиной массового отравления детей в Дагестане стала неисправная печка-буржуйка, сообщил врио главы Карабудахкентского района Джалалутдин Джамалутдинов. По его словам, все пострадавшие дети остаются под медицинским наблюдением для полного обследования.

Таиланд
Пхукет
отравления
россияне
