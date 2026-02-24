Сотни россиян застряли на Пхукете более чем на сутки по одной причине

Около 300 россиян не смогли вылететь из Пхукета из-за поломки шасси самолета, сообщил Telegram-канал SHOT. Туристы остались на острове более чем на сутки.
Отмечается, что самолет должен был вылететь в Минеральные Воды 23 февраля 21:45 по местному времени (17:45 мск), но его задержали на 33 часа. По последним данным, воздушное судно может вылететь 25 февраля в 06:40 (02:40 мск). Туристов разместили в отелях, им предоставили напитки и горячее питание.
Ранее Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что в Мексике нет ограничений на международные перелеты. Он отметил, что организация не получала обращения от туристов о перебронировании или об отмене туров. Тем временем российское посольство в Мексике выступило с экстренным предупреждением для граждан РФ в связи с резким обострением криминогенной обстановки в штате Халиско.
До этого стало известно, что Момбаса, Антарктида, Канары, Мехико, Юнгфрау, нацпарк Глейшер и Изола-Сакра вошли в традиционный список направлений, которых путешественникам лучше избегать в 2026 году. Отдых там может быть омрачен проблемами с инфраструктурой, недовольством местных жителей или экологическими рисками.