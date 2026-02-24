Сотни россиян застряли на Пхукете более чем на сутки по одной причине

Около 300 россиян не смогли вылететь из Пхукета из-за поломки шасси самолета, сообщил Telegram-канал SHOT. Туристы остались на острове более чем на сутки.

Отмечается, что самолет должен был вылететь в Минеральные Воды 23 февраля 21:45 по местному времени (17:45 мск), но его задержали на 33 часа. По последним данным, воздушное судно может вылететь 25 февраля в 06:40 (02:40 мск). Туристов разместили в отелях, им предоставили напитки и горячее питание.

