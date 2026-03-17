17 марта 2026 в 08:24

BMW разорвало на части во время серьезного ДТП в Оренбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Один человек погиб, трое пострадали в серьезном ДТП на трассе в Оренбурге, сообщил Telegram-канал SHOT. В результате столкновения со столбом автомобиль BMW разорвало на части.

Уточняется, что авария произошла на улице Рокоссовского. Водитель иномарки ехал по трассе на большой скорости, он не справился с управлением и влетел в столб. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Ростовской области на трассе Р-280 «Новороссия» произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух человек. Еще два человека получили травмы.

До этого два человека, включая ребенка, пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы. Обстоятельства аварии, произошедшей у дома 66, в настоящее время выясняются.

11 марта в Магнитогорске произошла авария с участием автомобиля BMW 525 и трактора «Беларус». Водитель иномарки не имел водительского удостоверения и на высокой скорости протаранил трактор. В результате один пассажир погиб на месте, а другой был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Россия
Оренбургская область
ДТП
погибшие
