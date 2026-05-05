Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Турецкое Министерство обороны впервые представило на международной выставке SAHA в Стамбуле свою новейшую разработку — межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan («Повелитель молний»), сообщил телеканал Haber 7. Дальность полета этого образца вооружения достигает 6 тыс. километров.

Ракета способна достичь скорости от 9 до 25 Махов и приводится в движение четырьмя двигателями, — пояснили представители оборонного ведомства.

Согласно техническим характеристикам снаряда, он работает на топливе из тетраксида диазота и способен нести до трех тонн взрывчатки. Министр обороны Турции Яшар Гюлер в ходе своего выступления подчеркнул, что данная разработка является первой в своем роде и играет роль мощного сдерживающего фактора. Глава ведомства также добавил, что при возникновении необходимости страна применит это оружие без каких-либо раздумий.

Масштабная выставка оборонной промышленности проходит в Стамбуле с 5 по 9 мая, собирая делегации из более чем 120 стран мира. Ведущие турецкие корпорации используют эту площадку для демонстрации своих самых передовых достижений в военной сфере.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность военных действий против Израиля. По его словам, такие меры могут быть направлены на защиту палестинцев от возможного вытеснения с территорий.

