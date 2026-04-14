14 апреля 2026 в 10:44

Эрдоган пригрозил Израилю боевыми действиями

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Турции Реджеп Эрдоган допустил возможность военных действий против Израиля, сообщает The Jerusalem Post. По его словам, такие меры могут быть направлены на защиту палестинцев от возможного вытеснения с территорий.

Так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними, — сказал турецкий лидер.

По его данным, Израиль вынудил покинуть свои дома 1,2 млн ливанцев из-за нападений на гражданские поселения. Турция должна быть сильной, чтобы помешать сделать это с Палестиной, заключил Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что мир вступает в хаотичный период, где действует право сильного. Примером тому, по его словам, стали атаки на соседний Иран, которые начали США и Израиль. Эрдоган подчеркнул, что Анкара никогда не занимает нейтральную позицию в региональных вопросах, она всегда выступает на стороне мира, стабильности и справедливости.

Позже Эрдоган сообщил, что Турция не намерена вовлекаться в конфликт между Ираном, США и Израилем. По его словам, стороны пытаются различными хитростями втянуть Анкару в противостояние.

.

В Москве задержали косметолога, на приеме у которой умерла пациентка
Раскрыты детали нападения на школу в Турции
Врач назвал опасные последствия кошачьих царапин
ФСБ помещала челябинским дропперам «потрошить» счета россиян
Мужчина с ружьем напал на букмекерскую контору
В Приморье умер второй пострадавший в ДТП с мотоциклистом полицейский
ВСУ ударили по складу гумпомощи и многоэтажке в Херсонской области
Раскрыто число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО с начала года
Готовивший теракт в Москве украинец рассказал, как куратор подставил его
Россиянам назвали главный фактор развития ХОБЛ
На востоке Турции произошел захват школы
Раскрыты сроки отмены карантина в Новосибирской области
Масложиркомбинат вспыхнул как спичка в российском регионе
ВСУ впервые использовали один вид оружия при атаках на Ленобласть
В Госдуме назвали идеальную ставку по ипотеке для многодетных
Стало известно, смогут ли 15 кораблей США удерживать блокаду портов Ирана
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 апреля: последние новости, сводка сегодня
Адвокат Пичугина ответил на вопрос о возможном обжаловании приговора
ФСБ задержала гражданина Молдавии за помощь СБУ
Мирные жители погибли при атаке ВСУ во время пасхального перемирия
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
