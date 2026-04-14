Эрдоган пригрозил Израилю боевыми действиями

Президент Турции Реджеп Эрдоган допустил возможность военных действий против Израиля, сообщает The Jerusalem Post. По его словам, такие меры могут быть направлены на защиту палестинцев от возможного вытеснения с территорий.

Так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними, — сказал турецкий лидер.

По его данным, Израиль вынудил покинуть свои дома 1,2 млн ливанцев из-за нападений на гражданские поселения. Турция должна быть сильной, чтобы помешать сделать это с Палестиной, заключил Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что мир вступает в хаотичный период, где действует право сильного. Примером тому, по его словам, стали атаки на соседний Иран, которые начали США и Израиль. Эрдоган подчеркнул, что Анкара никогда не занимает нейтральную позицию в региональных вопросах, она всегда выступает на стороне мира, стабильности и справедливости.

Позже Эрдоган сообщил, что Турция не намерена вовлекаться в конфликт между Ираном, США и Израилем. По его словам, стороны пытаются различными хитростями втянуть Анкару в противостояние.

