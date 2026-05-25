Зеленский пожаловался на США из-за предупреждения России

Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на недостаточный уровень поддержки со стороны США в вопросах укрепления обороноспособности Украины. На своей странице в соцсети он также указал на предупреждения России о дальнейших действиях, на фоне которых обсуждается защита воздушного пространства.

По его словам, диалог по усилению систем ПВО ведется с разными международными партнерами, однако с США уже длительное время отсутствует прогресс в расширении производства средств противоракетной обороны. Он отметил, что европейские государства продолжают оказывать финансовую поддержку, но без активного участия Вашингтона ситуация остается сложной.

Ранее Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио уведомил американскую сторону о начале системных ударов ВС РФ по объектам в Киеве, используемым в интересах украинской армии. Это было сделано по поручению президента России Владимира Путина, сообщили в МИД РФ.

До этого Зеленский обратился к западным странам после удара возмездия по Украине с требованием о необходимости решений. Также глава государства отметил, что «не всю баллистику удалось сбить» и больше всего попаданий якобы было в Киеве.