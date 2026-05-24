Зеленский обратился к США и Европе после удара возмездия по Украине

24 мая 2026 в 13:05

Зеленский потребовал решений от США и Европы после удара возмездия по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам после удара возмездия по Украине с требованием о необходимости решений. Также глава государства отметил, что «не всю баллистику удалось сбить» и больше всего попаданий якобы было в Киеве.

Важно, чтобы Украина была не наедине. Нужны решения и от Соединенных Штатов Америки, и от Европы, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам военного управления Украины с применением комплекса «Орешник», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В оборонном ведомстве уточнили, что операция стала ответом на атаки Киева на гражданские объекты.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что российские баллистические ракеты «Орешник» могли поразить аэродром в Белой Церкви Киевской области. Там возможна разгрузка вооружения, распределение боеприпасов, беспилотников, уточнил собеседник. Он отметил, что перед запуском ракет Вооруженные силы России, вероятно, направили беспилотные летательные аппараты, что привело к перегрузке противовоздушной обороны Украины.

