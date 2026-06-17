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17 июня 2026 в 11:57

Россиянам рассказали, как работают «Молнии» в зоне СВО

KP.RU: «Молнии» в зоне СВО могут перехватывать вражеские дроны

Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
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«Молнии» в зоне СВО способны перехватывать вражеские дроны и доставлять гуманитарную помощь, рассказал KP.RU начальник разведывательно-ударного расчета БПЛА «Молния-2» Максим. По его словам, их работа сейчас особенно актуальна.

Небольшой фюзеляж, размах крыльев поменьше, зато повышенные обороты, а значит — и маневренность. А это важно при перехвате вражеских дронов. Сегодня особенно актуально на фоне атак по логистическим артериям. Скорость у нее более 200 км/ч, — рассказал Максим.

Начальник расчета подчеркнул, что беспилотники также используются для оповещения о прибытии помощи и предотвращения паники среди населения. По его словам, сейчас российские войска контролируют территорию на Добропольском направлении.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Беспилотные системы» начала поставки в Белоруссию модернизированных версий беспилотников-разведчиков Supercam S350. Среди них есть модели с мобильными пунктами управления на базе пикапов.

Россия
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СВО
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