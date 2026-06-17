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17 июня 2026 в 13:08

Спасатели нашли пропавшую в Карачаево-Черкесии группу туристов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пропавшую в районе пещеры Дженту в Карачаево-Черкесии незарегистрированную туристическую группу нашли, заявила пресс-служба ГУ МЧС России по КЧР на платформе МАКС. По информации ведомства, все члены семьи из трех человек, включая ребенка, живы, медицинская помощь им не потребовалась.

Спасатели обнаружили туристов, пропавших на хребте Дженту Урупского района. Семья из трех человек совершала восхождение к пещерам, — отметили в министерстве.

Сотрудники МЧС начали пеший подъем из поселка Рожкао к предполагаемому месту, где сработал трекер на высоте 2880 метров. Спасатели достигли лагеря туристов, но людей там не нашли. Спустя время семью удалось обнаружить, с путешественниками провели профилактическую беседу.

Ранее в Карелии благополучно завершились поиски двух пропавших сестер семи и 12 лет Девочки были найдены живыми и здоровыми. По данным волонтеров, никакой криминальной составляющей в исчезновении школьниц нет, сейчас их жизни ничего не угрожает.

До этого спасатели нашли семилетнего мальчика, пропавшего в Карелии, мертвым. Тело обнаружили в акватории Ладожского озера в Лахденпохском районе. Труп мальчика передали полиции. Ребенок утонул во время отдыха семьи на острове Есусарет.

Регионы
Карачаево-Черкесия
МЧС РФ
дети
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