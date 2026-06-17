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17 июня 2026 в 13:19

Лерчек показала, как проходит химиотерапию дома

Появились домашние кадры с Лерчек, проходящей химиотерапию

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Сети появились кадры, на которых блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) рассказала о домашней химиотерапии. Она сообщила, что у пояса у нее находится сумка с препаратом — под давлением по трубкам лекарство поступает в организм. Ролик снял и выложил в соцсетях ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

Мы вчера приехали на седьмую «химию» в госпиталь, прокапали первый препарат. И последний препарат, так как не нужно, чтобы капельница висела, он висит на тебе и по трубочкам под давлением капается. Это очень классно, что можно больше времени дома с детьми проводить, — отметила Лерчек.

Ранее прокуратура зарегистрировала и направила в столичный суд заявление о назначении Лерчек повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. В следственные органы также просят проверить Луиса Сквирччариани, которого в документах называют отцом младшего ребенка Чекалиной.

Также адвокат Александр Бенхин заявил, что прокуратура может привлечь блогершу к дополнительным следственным действиям в рамках повторной проверки ее состояния здоровья. По его мнению, у надзорного ведомства уже имелись веские основания подозревать неладное в истории с онкологическим диагнозом медиаперсоны.

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