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17 июня 2026 в 13:15

Стало известно, куда направлялись дети из атакованного ВСУ автобуса

Дети из атакованного ВСУ в Брянской области автобуса ехали на отдых

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дети из гомельского автобуса, который подвергся атаке ВСУ в Брянской области, направлялись на отдых в Геленджик, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, которые приводятся в мессенджере МАКС, всего в автобусе находились 44 пассажира, 28 из них — несовершеннолетние.

В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту «Гомель — Геленджик», находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых, — сообщила Петренко.

По информации следственного комитета, одна женщина погибла. Еще шесть человек получили травмы, их госпитализировали. Состояние остальных пассажиров автобуса уточняется.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал ускорить ход специальной военной операции. Он отреагировал на атаку Вооруженных сил Украины на автобус с детьми под Брянском. Парламентарий заявил, что первостепенной задачей является тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.

Также Петренко сообщила, что СК возбудил уголовное дело по факту террористического акта в связи с атакой украинских вооруженных формирований на пассажирский автобус. По ее словам, инцидент произошел на трассе А240.

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