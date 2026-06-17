Аварийная посадка самолета под Волгоградом привела к возбуждению дела Прокуратура возбудила дело после аварийной посадки самолета под Волгоградом

Возбуждено дело после аварийной посадки легкомоторного самолета в хуторе Алешкин Чернышковского района, передает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По данным ведомства, в кабине самолета находилась 12-летняя школьница, которую пилот взял на борт по просьбе ее отца.

В результате инцидента пилот и несовершеннолетний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу, воздушное судно получило механические повреждения. По факту аварийной посадки самолета возбуждено уголовное дело, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что одной из пострадавших при крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области оказалась девочка-подросток. Воздушное судно совершило жесткую аварийную посадку прямо во время проведения обработки сельскохозяйственных полей.