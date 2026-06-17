Студент решил заказать пиццу на имя Адольфа Гитлера и попал под статью

Студент решил заказать пиццу на имя Адольфа Гитлера и попал под статью В Нижнем Тагиле задержали студента за заказ пиццы на имя Адольфа Гитлера

В Нижнем Тагиле сотрудники правоохранительных органов задержали студента, который во время отдыха в торгово-развлекательном центре решил заказать пиццу на имя Адольфа Гитлера, сообщил Telegram-канал «112». Необычным наименованием в чеке заинтересовались в полиции.

Задержанным оказался студент-электрик из местного колледжа. В отделе полиции он раскаялся в содеянном и заверил, что не разделяет фашистской идеологии. Извинения юноше не помогли — в отношении него возбудили административное дело по статье о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики. Теперь ему теперь грозит до 15 суток ареста.

Ранее полиция Краснодарского края задержали 53-летнего жителя Самары, который нарисовал свастику на асфальте с помощью сметаны. Мужчина прибыл в регион для обучения на машиниста.

До этого в Кургане подростки разгромили детскую площадку и нанесли нацистскую символику во дворе дома, расположенного на улице Карбышева. Информацию о происшествии выявили в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей.