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17 июня 2026 в 12:36

В Волгоградской области снова выросло число отравившихся роллами в кафе

В Камышине количество пострадавших от отравления суши в кафе возросло до 30

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Число пострадавших после употребления суши в кафе в Камышине Волгоградской области возросло до 30 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее сообщалось о 28 отравившихся, среди которых восемь — дети.

Число обратившихся за медпомощью после употребления суши в кафе в Камышине увеличилось до 30 человек, — поделилась собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что после госпитализации граждан, употребивших суши и роллы из местного кафе, было возбуждено уголовное дело. Деятельность заведения приостановлена.

До этого в детском лагере «Зарница», расположенном под Ржевом, была зафиксирована вспышка инфекционного заболевания. Несколько детей почувствовали недомогание и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. В результате все пострадавшие были доставлены в инфекционное отделение городской больницы. Госпитализация потребовалась 14 несовершеннолетним.

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