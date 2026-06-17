Рэпер вырвал волосы изнасилованной жертве и заставил перевести ему деньги

Американский рэпер Mystikal (настоящее имя — Майкл Тайлер), прославившийся благодаря хиту Shake Ya, получил 20 лет тюрьмы по делу об изнасиловании в 2022 году, сообщает The Mirror. В марте 2026 года он признал вину, что позволило ему избежать пожизненного заключения. Позже музыкант попытался отказаться от своих слов, заявив, что находился в состоянии «эмоционального стресса».

Потерпевшая рассказала, что 55-летний исполнитель избивал ее, душил, вырывал волосы и принуждал к близости. По ее словам, после произошедшего он заставил перевести ему деньги, отобрал ключи и телефон.

Тайлера неоднократно обвиняли в насилии. В 2004 году он был осужден за нападение на парикмахера и провел в заключении шесть лет, а в 2012 году получил трехмесячный срок по делу о домашнем насилии. В 2017 году рэпера также обвиняли в изнасиловании и похищении человека, однако впоследствии эти обвинения были сняты.

Ранее внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский во время нового рассмотрения уголовного дела признался в убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика. Расправа произошла 14 января 2025 года на даче. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанес своему знакомому множественные ножевые ранения.