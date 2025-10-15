Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 21:10

Внук Калашников получи 14 лет «строгача» за убийство по пьяни

Внук Калашникова Красновский получил 14 лет за убийство чемпиона по баскетболу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К 14 годам и 1 месяцу колонии строгого режима приговорил октябрьский районный суд Ижевска 53-летнего Игоря Красновского, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Внук знаменитого конструктора-оружейника Михаила Калашникова признан виновным в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика и угрозах убийством его сожительнице.

Коллегия из шести присяжных заседателей ранее признала доказательства обвинения достаточными и постановила, что подсудимый не заслуживает снисхождения. В ходе процесса Красновский настаивал на своей невиновности, утверждая, что действовал в состоянии необходимой обороны.

Инцидент произошел 14 января на даче в Якшур-Бодьинском районе, где между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в физическое противостояние. Согласно материалам дела, Красновский нанес оппоненту несколько ножевых ранений, ставших причиной смерти. После инцидента обвиняемый демонстрировал орудие преступления сожительнице погибшего и угрожал ей.

Ранее сообщалось, что близкий друг Шумахера изнасиловал пьяную медсестру в доме гонщика в швейцарском Гланде, когда та находилась без сознания после рабочей смены. По данным следствия, сперва обвиняемый и физиотерапевт перенесли женщину в комнату для персонала и уложили в постель, но затем он еще дважды к ней возвращался.

убийства
внуки
Калашников
чемпионы
РСФСР
спортсмены
баскетболисты
Россия
происшествия
