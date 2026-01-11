Атака США на Венесуэлу
Готовим низкокалорийное второе: рецепт тушеных овощей без лишних калорий

Готовим низкокалорийное второе: рецепт тушеных овощей без лишних калорий
Низкокалорийное второе — это вкусно, полезно и не вредит фигуре. Тушеные овощи на сковороде готовятся просто и быстро, а аромат сохраняется благодаря деликатному режиму тушения.

Чтобы приготовить тушеные овощи, возьмите кабачки, баклажаны, морковь и болгарский перец. Пропорции определяйте на свой вкус. Нашинкуйте все кубиками, обжарьте на небольшом количестве масла, затем добавьте томаты и специи. Тушите под крышкой до мягкости овощей — вкус будет насыщенным и сбалансированным. Это низкокалорийное второе прекрасно дополнит ваш рацион и зарядит энергией на вечер.

Попробуйте приготовить такое блюдо уже сегодня — оно не только полезное, но и невероятно вкусное!

Ранее мы рассказали, как пожарить низкокалорийные баклажаны с тофу для похудения.

