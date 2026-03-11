Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 17:00

Ужин без хлопот: готовим рулет из лаваша с фаршем — просто, сытно и вкусно

Рулет из лаваша с фаршем Рулет из лаваша с фаршем Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывают вечера, когда стоять у плиты часами совсем не хочется. Для таких случаев у нас есть коронное блюдо — рулет из лаваша с фаршем. Он выручает, когда нужно быстро накормить семью, гости на пороге или просто лень затевать что-то сложное.

Возьмите два больших листа тонкого лаваша. В миске смешайте 400 г куриного фарша с мелко рубленой луковицей, добавьте соль, перец и любимые специи, например паприку или прованские травы. Для сочности влейте пару столовых ложек холодной воды. Теперь собираем рулет. Разложите первый лист лаваша, равномерно распределите по нему половину фарша, отступая от краев пару сантиметров. Накройте вторым листом, сверху выложите оставшийся фарш. Аккуратно сверните все в плотный рулет. Можно сделать один большой или два маленьких.

Переложите рулет на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Смажьте верх сметаной или майонезом, чтобы получилась румяная корочка. По желанию посыпьте тертым сыром — 50 г будет достаточно. Отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Лаваш станет хрустящим, фарш внутри пропечется и останется сочным.

  • Совет: чтобы рулет точно не развалился при нарезке, дайте ему немного остыть после духовки. Тогда он отлично держит форму и не крошится.

Готовим веганский пирог с яблоками: можно в пост!

Читайте также
От этих перцев за уши не оттянешь: простой салат-закуска из запеченных перцев
Общество
От этих перцев за уши не оттянешь: простой салат-закуска из запеченных перцев
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Общество
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Если вы подадите свёклу так, то от неё не останется и следа. Модный салат, который удивляет вкусом
Общество
Если вы подадите свёклу так, то от неё не останется и следа. Модный салат, который удивляет вкусом
Пончики как в любимой сказке: простой домашний рецепт пышного лакомства для всей семьи
Общество
Пончики как в любимой сказке: простой домашний рецепт пышного лакомства для всей семьи
Творожная запеканка без манки — внутри как чизкейк, ароматная и без хлопот
Семья и жизнь
Творожная запеканка без манки — внутри как чизкейк, ароматная и без хлопот
закуски
рецепты
простой рецепт
кулинария
кухня
быстрый рецепт
лаваш
рецепт
рулеты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz
В Госдуме предложили оказать поддержку санаториям с лечебными грязями
В ТПП предложили способ систематизировать данные по неналоговым платежам
Трампа уличили в усталости от войны на Ближнем Востоке
«Радио Судного дня» передало шесть новых посланий за день
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.