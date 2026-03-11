Ужин без хлопот: готовим рулет из лаваша с фаршем — просто, сытно и вкусно

Бывают вечера, когда стоять у плиты часами совсем не хочется. Для таких случаев у нас есть коронное блюдо — рулет из лаваша с фаршем. Он выручает, когда нужно быстро накормить семью, гости на пороге или просто лень затевать что-то сложное.

Возьмите два больших листа тонкого лаваша. В миске смешайте 400 г куриного фарша с мелко рубленой луковицей, добавьте соль, перец и любимые специи, например паприку или прованские травы. Для сочности влейте пару столовых ложек холодной воды. Теперь собираем рулет. Разложите первый лист лаваша, равномерно распределите по нему половину фарша, отступая от краев пару сантиметров. Накройте вторым листом, сверху выложите оставшийся фарш. Аккуратно сверните все в плотный рулет. Можно сделать один большой или два маленьких.

Переложите рулет на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Смажьте верх сметаной или майонезом, чтобы получилась румяная корочка. По желанию посыпьте тертым сыром — 50 г будет достаточно. Отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Лаваш станет хрустящим, фарш внутри пропечется и останется сочным.

Совет: чтобы рулет точно не развалился при нарезке, дайте ему немного остыть после духовки. Тогда он отлично держит форму и не крошится.

