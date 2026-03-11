Пончики как в любимой сказке: простой домашний рецепт пышного лакомства для всей семьи

Иногда хочется порадовать детей чем-то особенным, но при этом простым и домашним. Пышные пончики — именно такое угощение: мягкие, ароматные и невероятно аппетитные. Их легко приготовить на обычной кухне, а результат получается не хуже, чем в любимых фильмах и сказках.

Ингредиенты:

сухие дрожжи — 1 ч. л.

сахар — 40 г

молоко — 100 мл

мука — 250 г

сливочное масло — 45 г

яйцо — 1 шт.

соль — щепотка

растительное масло — для жарки

сахарная пудра — по вкусу

Приготовление

Для начала подогрейте молоко до теплого состояния, добавьте дрожжи и немного сахара. Перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы смесь начала слегка пениться. Затем соедините муку, молоко с дрожжами, оставшийся сахар, яйцо, соль и мягкое сливочное масло. Замесите мягкое эластичное тесто и оставьте его в теплом месте примерно на час.

Когда тесто поднимется, раскатайте его в пласт толщиной около сантиметра. С помощью стакана вырежьте кружки, а маленькой рюмкой сделайте отверстие в центре. Оставьте заготовки на столе еще на 20–30 минут.

Разогрейте в глубокой сковороде растительное масло и обжарьте пончики до румяной корочки с двух сторон. Готовые изделия переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, затем щедро посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.

Ранее сообщалось, что если хочется сладкого без вреда для фигуры, попробуйте это нежное творожное желе. Его любят даже спортсмены: в составе продукты, которые поддерживают кости и связки. Но и для обычной семьи такой десерт станет отличной альтернативой тортам и пирожным.