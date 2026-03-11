Готовлю торт, от которого пахнет базарами Стамбула: курага, фисташки и нежный крем — пальчики оближешь

Беру готовые бисквитные коржи, нежную курагу и ароматные фисташки — и собираю торт «Сказка Востока» без выпечки всего за полчаса. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного чаепития. Его необычность в том, что из доступных продуктов получается изысканный десерт с ярким восточным колоритом, а готовые коржи и нежный заварной крем творят настоящую магию. Получается обалденная вкуснятина: пропитанные ароматным кремом бисквитные слои, сочные кусочки кураги и хрустящие фисташки создают неповторимое сочетание текстур и вкусов. Торт настолько нежный и тающий во рту, что напоминает лучшие восточные сладости.

Для приготовления вам понадобится: два готовых бисквитных коржа, двести граммов кураги, сто граммов очищенных фисташек, пятьсот миллилитров молока, два яйца, сто граммов сахара, две столовые ложки муки, сто граммов сливочного масла, пакетик ванилина. Сначала сварите заварной крем: в кастрюле смешайте яйца, сахар, муку и ванилин, разведите небольшим количеством холодного молока, затем влейте оставшееся молоко и варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Остудите. Курагу залейте кипятком на десять минут, затем обсушите и нарежьте мелкими кубиками. Фисташки порубите ножом. Каждый корж разрежьте вдоль пополам. Собирайте торт, промазывая коржи кремом и посыпая каждый слой курагой и фисташками. Верх и бока также смажьте кремом и обильно посыпьте оставшимися орехами и курагой. Уберите в холодильник минимум на три часа для пропитки.

