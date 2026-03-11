Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 15:23

Эти мраморные кексы — мой ответ внезапному празднику. Сгущенка, какао, 10 минут на замес — и дом пахнет счастьем

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Здесь вся фишка — в контрасте. Не только визуальном, но и вкусовом. Нежное ванильное тесто на сгущенном молоке и темное, с глубоким какао-ароматом, при выпечке не смешиваются, а образуют причудливые узоры. В результате вы получаете не просто кекс, а мини-торт с богатым, сложным вкусом и потрясающей влажной текстурой, который покоряет с первого кусочка.

Что понадобится

Яйца куриные — 2 шт., сахарный песок — 100 г, сгущенное молоко — 1 банка (380 г), сливочное масло — 100 г, мука пшеничная — 240 г, разрыхлитель теста — 2 ч.л., какао-порошок — 2 ст.л. с горкой, масло для смазывания форм, сахарная пудра для подачи.

Как я его готовлю

В глубокой миске взбиваю яйца с сахаром миксером до получения светлой, пышной и значительно увеличившейся в объеме массы — на это уходит около 3-4 минут. Затем вливаю всю банку сгущенного молока и взбиваю еще минуту на средней скорости до однородности. Сливочное масло растапливаю и даю ему слегка остыть. Муку просеиваю вместе с разрыхлителем прямо в миску с жидкой основой, добавляю остывшее растопленное масло и аккуратно, но тщательно замешиваю однородное, довольно густое тесто консистенции хорошей сметаны. Делим тесто на две равные части.

В одну часть ввожу просеянный какао-порошок и тщательно вымешиваю до идеально ровного шоколадного цвета без разводов. Формы для кексов смазываю сливочным маслом (если они не силиконовые и не используются бумажные вкладыши).

С помощью двух чайных ложек выкладываю в каждую форму тесто, чередуя светлую и шоколадную порции в произвольном порядке — можно слоями, можно сбоку, можно делать «пятна». Заполняю формы примерно на 2/3 высоты. Разогреваю духовку до 170°C и выпекаю кексы на среднем уровне 40-45 минут. Проверяю готовность сухой деревянной шпажкой. Готовые кексы оставляю в формах на 5-10 минут, после чего перекладываю на решетку для полного остывания.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Необычная овсянка на завтрак, которую съедают до последней ложки: дети просят готовить ее снова
Общество
Необычная овсянка на завтрак, которую съедают до последней ложки: дети просят готовить ее снова
Это апельсиновое желе — магия для тех, кто следит за фигурой. Никакой выпечки, минимум калорий, а вкус — как у солнечного цитрусового облака
Общество
Это апельсиновое желе — магия для тех, кто следит за фигурой. Никакой выпечки, минимум калорий, а вкус — как у солнечного цитрусового облака
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Здоровье/красота
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Врач порекомендовал изменить рацион для повышения настроения весной
Здоровье/красота
Врач порекомендовал изменить рацион для повышения настроения весной
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Общество
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
еда
рецепты
десерты
кексы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
BMW отозвала почти 150 тыс. машин в Китае
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах удара ВСУ по Брянску
Прошунин сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Сочи
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Экономист раскрыл, отразится ли повышение МРОТ на социальных пособиях
ВСУ убили иностранного волонтера в Курской области
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.