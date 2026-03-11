Эти мраморные кексы — мой ответ внезапному празднику. Сгущенка, какао, 10 минут на замес — и дом пахнет счастьем

Здесь вся фишка — в контрасте. Не только визуальном, но и вкусовом. Нежное ванильное тесто на сгущенном молоке и темное, с глубоким какао-ароматом, при выпечке не смешиваются, а образуют причудливые узоры. В результате вы получаете не просто кекс, а мини-торт с богатым, сложным вкусом и потрясающей влажной текстурой, который покоряет с первого кусочка.

Что понадобится

Яйца куриные — 2 шт., сахарный песок — 100 г, сгущенное молоко — 1 банка (380 г), сливочное масло — 100 г, мука пшеничная — 240 г, разрыхлитель теста — 2 ч.л., какао-порошок — 2 ст.л. с горкой, масло для смазывания форм, сахарная пудра для подачи.

Как я его готовлю

В глубокой миске взбиваю яйца с сахаром миксером до получения светлой, пышной и значительно увеличившейся в объеме массы — на это уходит около 3-4 минут. Затем вливаю всю банку сгущенного молока и взбиваю еще минуту на средней скорости до однородности. Сливочное масло растапливаю и даю ему слегка остыть. Муку просеиваю вместе с разрыхлителем прямо в миску с жидкой основой, добавляю остывшее растопленное масло и аккуратно, но тщательно замешиваю однородное, довольно густое тесто консистенции хорошей сметаны. Делим тесто на две равные части.

В одну часть ввожу просеянный какао-порошок и тщательно вымешиваю до идеально ровного шоколадного цвета без разводов. Формы для кексов смазываю сливочным маслом (если они не силиконовые и не используются бумажные вкладыши).

С помощью двух чайных ложек выкладываю в каждую форму тесто, чередуя светлую и шоколадную порции в произвольном порядке — можно слоями, можно сбоку, можно делать «пятна». Заполняю формы примерно на 2/3 высоты. Разогреваю духовку до 170°C и выпекаю кексы на среднем уровне 40-45 минут. Проверяю готовность сухой деревянной шпажкой. Готовые кексы оставляю в формах на 5-10 минут, после чего перекладываю на решетку для полного остывания.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.