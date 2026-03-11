Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам

В Великий пост совсем не обязательно отказываться от вкусных и сытных завтраков. Рассказываем три варианта, с чем можно сделать бутерброды на завтрак.

Первый вариант — бутерброд с авокадо и помидором: разомните мякоть авокадо вилкой с солью, перцем и лимонным соком, намажьте на хлеб, сверху положите кружочки помидора и посыпьте кунжутом. Вкус получается нежным, сливочным и очень свежим.

Второй вариант — с фасолевым паштетом: консервированную фасоль разомните с чесноком, солью, специями и небольшим количеством растительного масла. Получившуюся пасту намажьте на хлеб и украсьте свежей зеленью. Это сытный и богатый белком вариант.

Третий вариант — сладкий бутерброд с бананом и медом: намажьте хлеб медом, сверху выложите кружочки банана и посыпьте корицей. Такой бутерброд зарядит энергией и поднимет настроение. Все эти варианты идеальны на замену кашам и готовятся за 5 минут.

