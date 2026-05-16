Беру пюре, сыр и батон — горячие бутерброды исчезают со стола за минуты: хрустящие снаружи и тянущиеся внутри

Беру пюре, сыр и батон — горячие бутерброды исчезают со стола за минуты: хрустящие снаружи и тянущиеся внутри

Эти горячие бутерброды многие сначала принимают за мини-пиццу или драники на хлебе. Сверху получается румяная сырная корочка, внутри — нежное картофельное пюре, а снизу — хрустящий поджаренный хлеб. Готовятся они очень быстро и отлично подходят, когда осталось вчерашнее пюре.

Особенно вкусно получается с тянущимся сыром и зеленым луком. А если добавить немного копченой паприки или бекона, аромат собирает всех на кухне еще до готовности блюда.

Ингредиенты

Картофельное пюре — 300 г, батон или тостовый хлеб — 6–8 ломтиков, сыр — 150 г, зеленый лук — небольшой пучок, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 20 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, паприка — по желанию.

Приготовление

В картофельное пюре добавляют яйцо, немного черного перца и половину тертого сыра. Зеленый лук мелко нарезают и тоже вмешивают в массу.

Ломтики хлеба слегка подсушивают на сухой сковороде или в тостере, чтобы они оставались хрустящими после запекания.

На каждый кусочек выкладывают толстый слой картофельной начинки, сверху посыпают оставшимся сыром и по желанию добавляют немного паприки.

Бутерброды перекладывают на противень и отправляют в духовку примерно на 10–12 минут при 200 градусах, пока сыр не расплавится и не появится золотистая корочка.

Подают горячими — с хрустящими краями, нежной серединой и тянущимся сыром.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева отмечает, что это очень удобный рецепт для остатков пюре. А еще особенно вкусно получается, если в конце добавить немного сливочного масла прямо на горячий сыр.