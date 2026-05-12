Куриный фарш на ломтик хлеба — и на сковороду. К чаю подаю хрустящие гренки с сырной шапкой — вкусно и просто

Это гениально простой рецепт горячих бутербродов для тех, кто любит сытные и вкусные завтраки, но не хочет возиться со сложными рецептами. Никакой панировки и лепки — просто намазал фарш на хлеб, посыпал сыром и отправил на сковороду.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, румяные гренки с золотистой корочкой и невероятно сочной, ароматной куриной начинкой, которая буквально тает во рту. Лук и специи делают фарш пикантным, а расплавленный сыр образует аппетитную шапку. Такие бутерброды намного вкуснее обычных и готовятся быстрее, чем жарить котлеты.

Они идеальны для завтрака с чашкой кофе, для перекуса на работе или чтобы взять с собой на пикник. Готовятся из доступных продуктов, а съедаются мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 400 г куриного фарша, 6–8 ломтиков белого хлеба (батона), 1 луковица, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, соль, перец, паприка, зелень петрушки по желанию, растительное масло для жарки. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости.

Смешайте фарш с луком, яйцом, солью, перцем, паприкой и рубленой зеленью. Хорошо вымешайте. Ломтики хлеба слегка обсушите на сухой сковороде или в тостере. На каждый ломтик выложите толстый слой фарша, разровняйте. Сверху посыпьте тертым сыром. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите бутерброды фаршем вниз и обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты до румяной корочки. Затем аккуратно переверните и обжаривайте со стороны.

рецепты
завтраки
кулинария
бутерброды
Мария Левицкая
