11 мая 2026 в 10:30

Вместо возни с яичницей и кашей — треугольники с индейкой и двойным сыром. Завтрак за 10 минут

Это гениально простой рецепт сытного завтрака для тех, кто вечно опаздывает или не хочет возиться с готовкой по утрам. Никакой духовки — только аэрогриль, лепешки, индейка, сыр и помидорки.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие румяные треугольники с золотистой корочкой и невероятно тягучей, расплавленной начинкой из индейки, двух видов сыра и сочных помидоров черри. Каждый треугольник — как мини-пицца или горячий бутерброд, но намного сочнее и интереснее. Аэрогриль делает их идеально пропеченными: сыр тянется при надкусывании, лепешка хрустит, а начинка остается горячей и ароматной.

Такие треугольники разлетаются за секунду — их обожают и дети, и взрослые. Идеально для быстрого завтрака перед работой, перекуса в школу или вместо ужина, когда нет сил готовить. Для приготовления вам понадобится: 3 тонкие лепешки (лаваш или тортильи), 6 ломтиков индейки или колбасы, 6 ломтиков сыра (любого твердого), свежие помидорки черри, тертая моцарелла. Каждую лепешку разрежьте пополам. На половинку выложите ломтик индейки, ломтик сыра, кружочки помидоров и щедро посыпьте тертой моцареллой. Сложите треугольником, скрепив края. Всего получится 6 треугольников. Выложите их на пергамент на решетку аэрогриля, посыпьте сверху еще немного моцареллой. Готовьте при 180°C 10 минут до золотистой корочки и расплавленного сыра. Подавайте горячими.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
